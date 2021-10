Uncharted: la trama ufficiale svela il più grande tesoro di sempre e un fratello perduto

Il primo trailer di Uncharted ha promesso un'avventura per tutta la famiglia adatta sia agli amanti della celebre saga di videogame Playstation che ai neofiti, ma la trama ufficiale pubblicata da Sony strizza l'occhio agli esperti della storia di Nathan Drake.

Il film con Tom Holland e Mark Wahlberg viene infatti descritto come segue: "Basato su una delle serie di videogiochi più vendute di tutti i tempi e acclamate dalla critica, Uncharted presenta al pubblico il giovane e intelligente Nathan Drake e mette in mostra la sua prima avventura di cacciatore di tesori al insieme al mentore e amico fedele Victor "Sully" Sullivan. In un'avventura epica che attraversa il globo, i due vanno alla pericolosa ricerca del 'più grande tesoro della storia' mentre alcuni indizi potrebbero portarli al fratello di Nathan, scomparso da anni."

Insomma, a quanto pare più che un vero e proprio prequel sulle origini di Nathan Drake il film di Uncharted potrebbe rivelarsi un mix delle varie storyline della saga videoludica, considerando che la storia del fratello perduto di Nathan è già stata raccontata dai videogame targati Playstation. A riprova di questa teoria ci sarebbero i già noti 5 easter egg nel trailer di Uncharted, che hanno ripreso a piene mani alcune note situazioni del franchise Sony creando un vero e proprio 'effetto remix' per i fan di lunga data.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti. Uncharted, lo ricordiamo, ha una data d'uscita fissata per il 18 febbraio 2022.