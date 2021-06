Uncharted: dalla trama e alle foto, tutto quello che sappiamo del film con Tom Holland

Tom Holland ha recentemente stuzzicato i fan anticipando l'arrivo di un nuovo sguardo ad Uncharted, e in attesa di scoprire se si tratterà di nuove immagini ufficiali o di addirittura di un trailer, ecco tutto quello che sappiamo sul live-action tratto dalla celebre saga di videogiochi di Naughty Dog.

Diretto da Ruben Fleischer alla sua quinta collaborazione con Sony Pictures dopo i due Zombieland, 30 Minute or Less e il primo Venom, il film racconterà la storia di origine dell'avventuriero e cacciatore di tesori Nathan Drake (Holland), affiancato dal suo mentore e amico Victor "Sully" Sullivan (Whalberg). La trama nel dettaglio non è ancora sta rivelata, ma è stato ribadito più volte che la storia sarà godibile anche dagli spettatori che non si sono mai avvicinati al franchise videoludico, come prevedibile per una produzione di questa portata.

Oltre a Holland e Whalberg, il cast della pellicola include Sophia Taylor Ali nei panni di Chloe Frazer, un'avventuriera impulsiva e spericolata che nei giochi rappresenta l'interesse amoroso di Nathan Drake. Insieme a loro troviamo inoltre Tati Gabrielle (Braddock) e Antonio Banderas, con quest'ultimo che potrebbe interpretare un ruolo da antagonista.

Dopo l'ennesimo rinvio, dovuto questa volta al Covid e non ai numerosi ritardi nella pre-produzione che hanno fatto slittare il film di diversi anni, la data di uscita di Uncharted è fissata al 18 febbraio 2022. In calce alla notizia potete trovare tutte le immagini ufficiali diffuse finora da Sony e dai vari membri del cast.

Nel frattempo, il Nathan Drake originale ha lodato Tom Holland in vista del suo debutto nei panni del personaggio.