Uncharted, Tom Holland sull'improvvisazione: 'Fa male quando ti dicono che non funziona'

L'esperienza sul set di Uncharted è stata decisamente positiva per Tom Holland: l'attore di Nathan Drake ha parlato più volte delle ore di divertimento vissute durante le riprese, anche grazie alle innumerevoli scene improvvisate grazie all'immediata sintonia con la co-star Mark Wahlberg, il Sully del film.

Improvvisazione che, però, va dosata nel modo giusto: dopo aver visitato Roma in compagnia di Francesco Totti, infatti, Holland ha parlato proprio dei rischi dovuti alle battute improvvisate, e dell'inevitabile delusione provata quando una trovata non viene ritenuta funzionale dal regista.

"È stato davvero divertente, è stata una bella sfida. È stato impegnativo prendere confidenza al punto tale da improvvisare e mettersi in una situazione di vulnerabilità. Perché ogni volta che improvvisi e ne viene fuori qualcosa di poco divertente è orribile. È terribile quando il regista arriva e fa: 'No, quella frase non funziona. Attieniti al copione'. Ma è stato molto divertente e abbiamo trovato il nostro ritmo molto rapidamente, quindi entrambi sapevamo quali tasti toccare. Sapevamo in che modo tirar fuori il meglio l'uno dall'altro, dal punto di vista dell'umorismo" sono state le parole di Holland.

Tra pochi giorni potremo finalmente scoprire quanto Mark Wahlberg e il nostro Tom siano effettivamente stati in grado di dare quel tocco in più al film di Ruben Fleisher: nell'attesa dell'esordio in sala, intanto, ecco le proiezioni di Uncharted al botteghino.