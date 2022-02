Uncharted, Tom Holland: 'Zendaya non è stata di supporto, pensa che sia una scemenza!'

La fermata romana davanti al Colosseo per Tom Holland è stata solo una delle tante tappe del tour promozionale di Uncharted, il nuovo film della Sony Pictures tratto dall'omonimo videogame Playstation, e durante un'intervista con Virgin Radio UK la star ha discusso del rapporto con Zendaya.

A quanto pare, come raccontato da Tom Holland, Zendaya non è affatto la fan numero uno della saga di Uncharted, e a testimoniarlo c'è la reazione dell'attrice alle confessioni del fidanzato. Holland ha infatti ricordato il momento in cui ha raccontato a Zendaya di una scena girata sul set di Uncharted che lui trovava particolarmente emozionante, ma la reazione della partner non è stata quella che si aspettava.

Tom Holland ha dichiarato: “A proposito di Uncharted, ho vissuto un momento esilarante sul set di Spider-Man: No Way Home. Praticamente abbiamo girato il film subito dopo aver finito Uncharted, e un giorno ero seduto con Zendaya e stavo cercando di spiegarle di cosa parlasse il film. E le ho raccontato che c'era una scena folle in cui il mio personaggio sta cadendo da un aeroplano e viene investito da un'auto, e anche l'auto sta cadendo dall'aeroplano' Lei non è rimasta esattamente impressionata. Il suo commento è stato: 'Wow, sembra un film ridicolo'. Le ho detto che doveva aspettare e vedere il film. Sono sicuro che abbia senso quando vedi il film!'"

Per altre notizie, scoprite quanto durerà Uncharted: il film sarà nelle sale italiane a partire dal 17 febbraio.