Uncharted, Tom Holland con Totti a Roma! Il video dell'incontro con il capitano

Tom Holland si sta godendo Roma in ogni suo aspetto: l'attore è in questi giorni nella nostra capitale per presentare alla stampa il film di Uncharted e, stando alle foto circolate in queste ore, sembra non aver voluto perdere l'occasione di comportarsi da turista... Con l'ausilio di un Cicerone di lusso!

Dopo aver postato durante la giornata di ieri alcune foto in compagnia di Fabio Rovazzi, infatti, la star di Spider-Man: No Way Home è apparsa in queste ore in alcune immagini che la vedono in compagnia di Francesco Totti, lo storico capitano della Roma che questo pomeriggio si è intrattenuto per alcune ore con il giovanissimo attore.

Pare che la richiesta di incontrare il campione del mondo 2006 sia partita dallo stesso Holland, grande appassionato di calcio: all'incontro si è poi unito anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che davanti al Campidoglio ha voluto illustrare all'ospite le meraviglie della capitale italiana, tra cui... Il suo ufficio, davanti al quale Holland non ha potuto nascondere il suo stupore!

"Wow, quello è davvero il suo ufficio? È incredibile, non sono mai stato in un posto del genere, dovreste esserne orgogliosi" sono state le parole dell'attore. Chissà che il buon Tom, in futuro, non voglia concedersi un giro turistico anche in qualche altra città italiana! Proprio in queste ore, intanto, Tom Holland ha mandato una frecciatina a Zendaya circa il suo supporto al film di Uncharted.