Uncharted, Tom Holland svela il suo look da Nathan Drake! Ecco la foto

Nelle scorse ore l'attore britannico Tom Holland è comparso sulla sua pagina Instagram per condividere con i fan di Uncharted una foto molto speciale, nel quale ha rivelato il look di Nathan Drake.

Come potete vedere in calce all'articolo, l'interprete di Spider-Man vanta un taglio di capelli assolutamente inedito e, ora che la produzione del blockbuster Sony si sta preparando a partire dopo anni di rinvii e posticipi, la didascalia aggiunta in sovrimpressione fa ben sperare: "E' un work in progress" ha assicurato l'attore, che ha concluso con l'emoticon della risata.

Uncharted vedrà Holland nei panni di una versione più giovane di Nathan Drake, con Mark Wahlberg che interpreterà il suo mentore, Victor "Sully" Sullivan. Wahlberg è stato affiancato al progetto per diversi anni, e il piano originale lo vedeva proprio nei panni di un adulto Nathan Drake, anche se ovviamente le cose sono cambiate nel corso del tempo.

L'attore, tuttavia, è ancora entusiasta del progetto nonostante la radicale modifica: "È eccitante perché, senza rivelare troppo, adesso è più una storia di origine", ha detto Wahlberg. "Come si incontrano lui e Victor e come Nathan diventa il Nathan che conosciamo. Sully e lui si incontrano, e proveranno non solo a migliorarsi l'un l'altro, ma anche collaborare e a sviluppare quella loro relazione di amicizia. Sarà molto bello. Mentre leggevo la sceneggiatura, mi sembrava di leggere Indiana Jones o Thomas Crown Affair. Ha questi fantastici elementi di questi film di rapina e film di avventura mischiati insieme, film di cui non ho mai fatto parte.”

Il film sarà diretto da Ruben Fleischer, con un cast che include anche Antonio Banderas, Sophia Taylor Ali e Tati Gabrielle.