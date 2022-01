Uncharted, Tom Holland svela: 'la storia di origine di 007 è diventata quella di Nathan'

Tom Holland ha fatto una rivelazione davvero interessante durante la sua intervista a Total Film. La star di Uncharted ha spiegato com’è nato il film sulle origini di Nathan Drake, sorprendentemente l’idea arriva da un film fallito targato Sony su un giovane James Bond.

Se non l'avete ancora fatto, date un'occhiala al trailer di Uncharted, in cui l’interpretazione di Holland nella sua forma attuale sembra derivare dall’idea di realizzare un film sulla storia di origine di James Bond.



“Ho avuto un incontro con la Sony, dopo o durante Spider-Man: Far From Home, per presentare questa idea di un film su un giovane James Bond che mi era venuta in mente. Era la storia delle origini di James Bond. Non aveva davvero senso e non ha funzionato, era il sogno di un ragazzino" ha ammesso Holland.



Invece, lo studio ha iniziato a lavorare su quell'idea trasformandola nella storia di origine di Nathan Drake di Uncharted: "L'idea di un giovane film di Bond ha innescato questa idea, a sua volta, che si potesse fare una storia di origine di Nathan Drake, piuttosto che come aggiunta ai giochi."



Un adattamento della serie di giochi Uncharted era in lavorazione da anni e anni ma solo verso la fine del 2019 il progetto ha iniziato a prendere forma e, secondo Holland, il fallito lancio di Young James Bond alla fine ha finito per influenzare Uncharted. L'attore culla il sogno di vestire i panni della spia più famosa del mondo, e forse un giorno ci riuscirà dato che già si parla di lui come possibile erede di Daniel Craig.

Diretto da Ruben Fleischer, il film è basato sul popolare franchise di videogiochi per PlayStation, con una sceneggiatura di Rafe Judkins, Art Marcum e Matt Holloway. Uncharted racconta la storia della prima avventura di Nathan Drake, la pellicola sarà al cinema dal 17 febbraio 2022. Date un'occhiata alla cover di Total Film di Uncharted e fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate di questa rivelazione!