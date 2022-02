Uncharted, Tom Holland svela le grandi differenze tra Spider-Man a Nathan Drake

Tom Holland è pronto per Nathan Drake come dimostrato dal nuovo poster ufficiale di Uncharted, il primo adattamento cinematografico della celebre saga di videogiochi Playstation, ma a quanto pare la star di Spider-Man: No Way Home ha avuto difficoltà a calarsi nella parte del 'ragazzo figo'.

"Una delle cose che ho trovato più difficili di questo personaggio è stata il dover interpretare 'il ragazzo figo'" ha confessato l'attore al The Hollywood Reporter. "Storicamente, anche con Spider-Man, ho sempre interpretato l'outsider della situazione, quello che non ha molti amici e che ha parecchie difficoltà quando deve relazionarsi con gli altri. Invece Nathan Drake è l'esatto opposto, e il suo atteggiamento è stato qualcosa su cui ho dovuto lavorare parecchio per abituarmi. Devi conquistare una certa nonchalance, no? Devi sentirti a tuo agio nel fare il figo".

Inoltre, un'altra grande differenza nel passaggio da Peter Parker a Nathan Drake è stata il fisico: la doppia interpretazione è stata resa ancora più ardua dal fatto che l'attore è stato chiamato sul set di Uncharted quasi immediatamente dopo aver concluso le riprese principali di No Way Home, cosa che gli ha imposto un drastico cambio di peso: “In pratica appena sono arrivato sul set abbiamo iniziato un lavoro piuttosto intenso. Per Uncharted, avevo preso circa 74 chilogrammi mentre per Spider-Man pesavo circa 66. Perché per Spider-Man avevo bisogno di maggiore agilità."

Uncharted uscirà in Italia dal 17 febbraio. Per altri approfondimenti, guardate due nuove clip di Uncharted in cui Nathan fa a botte con alcuni avversari.