Uncharted, Tom Holland sulle scene di combattimento con Tati Gabrielle: 'Mi ha fatto male'

Tom Holland è appena stato a Roma dove ha promosso Uncharted, il suo nuovo film arrivato oggi al cinema. Nel corso di un'intervista, l'attore ha raccontato che non si sarebbe mai aspettato di essere picchiato dalla sua co-protagonista Tati Gabrielle durante le sequenze d'azione. Ma di cosa parla? Proseguite per scoprirlo!

Gabrielle ha infatti tirato fuori le sue abilità da cintura nera di karate, e ha portato grande intensità alle scene, colpendo Holland con i suoi calci. Sin dal primo incontro con l'attrice, l'interprete di Nathan Drake si è chiesto come avrebbe interpretato il suo personaggio, che è un cattivo. "E poi c'è stato il nostro primo giorno sul set e ha preso vita, e l'ho capito. C'è una scena di combattimento tra noi due, mi stava prendendo a calci nel petto e mi faceva veramente male. Le ho chiesto: 'Hai fatto qualche addestramento di arti marziali?' E sì, è cintura nera di karate".

La performance ha ovviamente entusiasmato il regista di Uncharted. Gabrielle ha invece commentato la scena nel corso di un'intervista per Comicbook. "Cioè, non era mia intenzione [fargli del male]... Tipo, il fatto è che, perché ho un background di arti marziali, mi è sempre stato insegnato, sai, o a tenere il controllo nel non toccare o non colpire affatto, o che bisogna colpire. E così, combattere facendo acrobazie, è stata una cosa difficile per me, con la mia memoria muscolare, allenarmi, tipo, 'No, sfioralo e basta. Tipo proprio come toccarlo un po'. Non devi per forza dargli un calcio.' E mi sento così male." L'attrice si è però giustificata con tutti i fan di Holland: "Non stavo cercando di picchiare Spider-Man. Per favore, spero che tutti colore che amano Spider-Man non mi odino!"

E voi, lo avete già visto il film? Ecco cosa ne abbiamo pensato nella recensione di Uncharted.