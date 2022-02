Uncharted, Tom Holland a Roma cita il Gladiatore: 'Non vi siete divertiti?'

Il gran giorno si avvicina: dopo un attesa durata anni e svariati passaggi di produzione in produzione e regista in regista, il film di Uncharted è finalmente realtà e ormai prossimo all'esordio. Sulla strada che porta al prossimo 17 febbraio ci sono però le anteprime stampa, come quella tenutasi oggi a Roma in presenza di Tom Holland.

Dopo aver raccontato di esser stato colpito 17 volte da un'automobile sul set di Uncharted, infatti, la star di Spider-Man: No Way Home è volata nella Capitale proprio per presentare ai fortunati presenti il film che lo vedrà nei panni di Nathan Drake: l'attore si è dunque concesso una foto con tanto di Colosseo sullo sfondo, immediatamente postata sui social con una citazione che saranno in pochi a non riconoscere.

"Non vi siete divertiti?" recita il messaggio pubblicato da Holland su Instagram, in riferimento alla celebre scena de Il Gladiatore durante la quale Massimo Meridio, dopo aver ucciso sei gladiatori, rivolge la medesima domanda al pubblico presente nella storica arena romana. Tra i commenti al post è immediatamente saltato all'occhio quello del nostro Fabio Rovazzi: "Bro, cafferino?" ha azzardato il videomaker, che di lì a poco ha effettivamente postato una foto che lo ritrae proprio in compagnia del buon Tom.

A breve, dunque, sapremo di che pasta sarà fatta questa versione cinematografica di Nathan Drake: quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti! Vediamo, intanto, quanto durerà il film di Uncharted.