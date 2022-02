Uncharted, Tom Holland rivela: 'Per prepararmi ho fatto il barman a Londra'

La preparazione al ruolo di Nathan Drake non è stata una passeggiata per Tom Holland: la star di Uncharted si è dovuta impegnare al massimo non solo dal punto di vista attoriale, ma anche da quello fisico. Come se non bastasse, il Peter Parker dell'MCU ha dovuto acquisire alcune skill che, chissà, potranno sempre tornare utili in futuro!

Dopo aver parlato delle scene di nudo in Uncharted, infatti, Holland ha svelato di aver seguito un corso da bartender per poter risultare quanto più credibile possibile nelle scene in cui il nostro Nathan non è impegnato in qualche avventura in giro per il mondo: il buon Tom ha quindi effettivamente fatto il barman a Londra per un po' di tempo, dopo aver acquisito l'abilità necessaria!



"Una delle cose che amo di più è avere l'opportunità di acquisire nuove skill per qualche ragione. [...] Ho seguito un corso da bartender. Quindi sono finito a fare un paio di turni nei bar di Londra, è stato davvero divertente. Mi è piaciuto molto" sono state le parole di Holland, che ha poi proseguito: "Poi la voce si è sparsa, la gente ha cominciato a realizzare che 'A quanto pare Tom Holland sta facendo il barman in quel bar', quindi il general manager se n'è accorto. E quindi sono stato cacciato".

Possiamo solo immaginare il delirio scatenatosi nel bar in questione una volta diffusa la notizia! Speriamo, comunque, che i drink serviti dall'attore di Nathan Drake siano stati all'altezza del suo nome. Tornando a parlare del film, intanto, qui trovate la spiegazione della scena post-credit di Uncharted.