Uncharted: Tom Holland è pronto per Nathan Drake nel nuovissimo poster del film!

Archiviato il successo planetario di Spider-Man: No Way Home, Tom Holland è pronto a indossare i panni di Nathan Drake nell'attesissimo Uncharted, adattamento cinematografico dell'omonima saga videoludica di Naughty Dog e PlayStation pronto ad invadere le sale di tutto il mondo tra poco più di due settimane. Ecco intanto un nuovo poster ufficiale!

Stavolta, a differenza dei precedenti poster di Uncharted che mettevano in evidenza il cast al completo, nella nuova locandina il protagonista è il solo Tom Holland che per la prima volta indosserà i panni di Nathan Drake in quello che la Sony spera possa rivelarsi il suo prossimo franchise dalle uova d'oro dopo il successo planetario di Spider-Man.

Interpretato da Tom Holland e Mark Wahlberg nei panni rispettivamente di un giovane Nathan Drake e del suo mentore Victor 'Sully' Sullivan, il film è descritto come un'avventura epica in giro per il mondo che vede i due protagonisti mettersi alla pericolosa ricerca del 'più grande tesoro della storia', mentre alcuni indizi potrebbero condurli direttamente da Sam Drake, il fratello di Nathan scomparso da anni.

Diretto da Ruben Fleischer su una sceneggiatura di Rafe Lee Judkins, Art Marcum e Matt Holloway, il film vede nel cast anche Sophia Ali, Tati Gabrielle e Antonio Banderas in ruoli secondari: Sophia Ali vestirà i panni di Chloe Frazer, una collega cacciatrice di fortuna e associata di Sully nonché interesse amoroso di Nate; Tati Gabrielle sarà Braddock, un mercenario che lavora contro Nate e Sully; infine Antonio Banderas vestirà i panni di Moncada, uno spietato cacciatore di tesori e antagonista principale del film.

Per ingannare l'attesa, su queste pagine potete recuperare il nuovo trailer di Uncharted e anche il bellissimo poster IMAX del film con Holland. Ricordiamo che Uncharted sarà nelle sale italiane a partire dal 17 febbraio prossimo.