Uncharted, Tom Holland promette: 'Vedrete le mie scene d'azione più spettacolari!'

Nonostante il recente rinvio al 2022, l'attesa per la trasposizione cinematografica di Uncharted è sempre molto alta tra i fan del videogioco. A gettare altra benzina sul fuoco ci ha pensato anche Tom Holland, con alcune dichiarazioni che, c'è da scommetterci, non faranno che diffondere ulteriore entusiasmo.

Intervenuto recentemente al podcast Awards Circuit di Variety, infatti, l'interprete di Peter Parker nel Marvel Cinematic Universe ha confermato che Uncharted sarà un action movie altamente spettacolare. "Conterrà alcune delle più grandi scene d'azione a cui abbia mai preso parte nella mia carriera."

Considerando tutte le peripezie che gli abbiamo visto fare nei panni di Spider-Man, l'adrenalina è assicurata. Tom Holland ha aggiunto anche che la quantità di "tagli, lividi e colpi che ho ricevuto penzolando dai cavi e gettandomi nel vuoto è assurda."

Uncharted è diretto da Ruben Fleisher, e vede Tom Holland nel ruolo del protagonista Nathan Drake. Si tratta di una versione decisamente più giovane del personaggio rispetto a quella di videogame come Uncharted: Drake's Fortune. Fanno parte del cast anche Mark Wahlberg nei panni di Victor "Sully" Sullivan, Sophia Taylor Ali, Antonio Banderas e Tati Gabrielle. Per verificare quanto promesso da Tom Holland ci vorrà ancora un anno: l'uscita di Uncharted al cinema è infatti prevista per l'11 febbraio 2022.

