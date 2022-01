Uncharted, Tom Holland precisa: 'Mark Whalberg è pochi centimetri più alto di me'

Il rapporto tra Nathan Drake è Sully è fatto di affetto simile a quello che intercorre tra padre e figlio, di reciproco supporto, ma anche e soprattutto di continue punzecchiature e frecciatine sempre presenti nei vari capitoli di Uncharted: un aspetto che, stando a quanto vediamo tra trailer e spot, sarà presente anche nel film.

Un esempio perfetto ce lo fornisce il nuovo spot ufficiale di Uncharted, in conclusione del quale vediamo i nostri due eroi intenti a battibeccare sulla propria altezza nel bel mezzo di una scena d'azione: "Faremo meglio a farci piccoli... O, nel tuo caso, ancora più piccoli" dice Sully rivolto a Nathan, con quest'ultimo che ribatte: "Sei alto tipo un pollice più di me".

"Penso sia un po' di più, ragazzino" è la risposta con cui il Sully di Whalberg chiude la discussione... Costringendo Tom Holland ad affidarsi ai social per una precisazione! Condividendo lo spot su Instagram, infatti, la star di Spider-Man: No Way Home ci ha tenuto a comunicare ai propri fan la realtà delle cose: "Per la cronaca, Mark Whalberg è alto 5,9 pollici contro i miei 5,8" (1,79 metri contro 1,76, all'incirca).

Insomma, pare che il buon Nate non abbia tutti i torti: la differenza d'altezza tra i due è davvero esigua! Vedremo nelle prossime ore se Mark Whalberg avrà qualcosa da ridire. Qui, intanto, trovate l'ultimo trailer di Uncharted.