Uncharted, Tom Holland è Nathan Drake nel primo trailer ufficiale del film Sony!

Dopo i recenti rumor sull'uscita del trailer e l'improvviso leak del trailer di Uncharted, ecco come promesso da Sony il debutto del primo filmato ufficiale del nuovo film con Tom Holland, adattamento cinematografico dell'omonimo videogame Playstation.

Nel filmato promozionale, che mostra Tom Holland nei panni di un giovane Nathan Drake e Mark Wahlberg in quelli del suo mentore Victor Sullivan, è inclusa anche la presenza di una scena molto famosa tratta dall'acclamato "Uncharted 3 L'Inganno di Drake": si tratta, come i fan della saga videoludica avranno già notato, della celebre sequenza a bordo dell'aereo cargo, omaggiata qui con tanto di combattimenti corpo a corpo col portellone aperto. Roba da fare invidia a Tom Cruise.

Ricordiamo che il film di Uncharted è atteso per il 18 febbraio 2022: diretto da Ruben Fleischer e scritto da Art Marcum e Matt Holloway e pensato come una da storia di origine e prequel dei videogiochi creati da Amy Hennig, il film include nel cast anche Sophia Taylor Ali, Tati Gabrielle e Antonio Banderas. Entrato in sviluppo addirittura nel 2008, con il produttore cinematografico Avi Arad e Mark Wahlberg inizialmente scelto per il ruolo del Nathan Drake adulto che i fan conoscono dai videogame, l'opera è piombata in un circolo vizioso di false partenze e cambi di piani, con numerosi registi, sceneggiatori e attori assunti e poi salutati: tra questi ricordiamo David O. Russell, Neil Burger, Shawn Levy, Dan Trachtenberg e Travis Knight, con Chris Pratt vicino alla parte prima che la scelta definitiva ricadesse su Tom Holland.

Che ve ne pare del primo filmato ufficiale? Ditecelo nei commenti!