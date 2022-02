Uncharted, Tom Holland: 'Mi hanno colpito 17 volte con un'automobile, è stato bello'

Non si diventa Nathan Drake senza mettersi un po' in gioco anche dal punto di vista fisico: l'ha imparato a proprie spese Tom Holland, che durante le riprese del film di Uncharted ha dovuto sottoporsi a prove non esattamente facilissime da superare, che il nostro ha però affrontato con il vero spirito dell'archeologo avventuriero.

Dopo aver ammesso di esser stato vicino all'esaurimento sul set di Uncharted, infatti, il Peter Parker del Marvel Cinematic Universe ha scherzato parlando della volta in cui è stato colpito circa 17 volte da un'automobile, sopportando con stoicismo lo stress per il bene del film sulla celebre saga videoludica.

"È davvero bello quando qualcuno mi chiede: 'Com'è andata la tua giornata?' e io tipo: 'Sai, sono stato colpito 17 volte da un'automobile'. La gente reagisce sempre tipo: 'Aspetta, cosa?'. Sono momenti di cui vado molto fiero. È stato davvero, davvero bello e credo che quello sarà uno dei momenti più entusiasmanti del film" sono state le parole di Holland.

Certo, nel raccontare la sua giornata tipo il nostro Tom farebbe meglio a specificare quando si tratta di racconti provenienti dal set: qualcuno potrebbe preoccuparsi non poco per la sua incolumità! A proposito di live-action tratti da videogiochi, intanto, l'attore ha parlato della sua voglia di partecipare a un film su Jak e Daxter.