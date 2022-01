Uncharted, Tom Holland e Mark Wahlberg protagonisti della cover di Total Film

Sony e PlayStation Studios sono finalmente pronti a rilasciare Uncharted quest’anno, con Tom Holland nei panni del cacciatore di tesori Nathan Drake e Mark Wahlberg nei panni di Sully suo complice/mentore. I due attori sono ora protagonisti della copertina del prossimo numero di Total Film.

La machina del marketing viaggia decisamente a pieno ritmo nelle ultime settimane, poiché Sony Pictures ha diffuso il secondo trailer di Uncharted. Il film vedrà un giovane Nathan Drake reclutato da Sully per trovare il tesoro scomparso che potrebbe potenzialmente portare Drake da suo fratello maggiore, Sam. Lungo la strada, combatteranno con Moncada (Antonio Banderas) che è alla ricerca dello stesso bottino. L'adattamento di Sony sarà ambientato prima degli eventi del primo gioco e servirà da storia di origine per l'amato personaggio, mentre Drake si imbarca nella sua prima avventura in giro per il mondo insieme a Sully.



Con il film che debutterà alla fine del prossimo mese, Tom Holland e Mark Wahlberg sono apparsi sulla copertina della rivista Total Film, come potete vedere nel tweet in calce alla notizia, nei panni dei loro rispettivi personaggi del film. Ciò che balza subito all'occhio è che Drake ha in mano una spada, non le solite pistole, e Mark Wahlberg è senza i caratteristici baffi di Sully su entrambe le copertine.



La pellicola sarà al cinema dal prossimo 17 febbraio 2022, nel frattempo date un'occhiata al nuovo poster di Uncharted e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di queste copertine.