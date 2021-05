Uncharted, Tom Holland e Mark Wahlberg eleganti nelle nuove immagini pubblicate da Sony

Un nuovo video pubblicato nelle ultime ore da Sony permette al pubblico di dare una nuova occhiata al look di Tom Holland e Mark Wahlberg in Uncharted, l'attesissimo film basato sull'omonimo videogioco di Naughty Dog. Avevamo già visto un Sully senza baffi nei giorni scorsi, mentre nelle nuove immagini i protagonisti indossano abiti più formali.

Il video, visibile all'interno della notizia, è intitolato The Voices of Sony: Employees, e racconta appunto l'impegno dei dipendenti Sony, mentre scorrono le immagini di alcune delle più recenti produzioni. Intorno al minuto 1:33, e in calce alla notizia, possiamo invece vedere alcuni fotogrammi di Tom Holland e Mark Wahlberg, che in Uncharted interpretano rispettivamente Nathan Drake e Victor "Sully" Sullivan.

Da questi pochi secondi è naturalmente impossibile carpire dettagli sulla trama del film, ma possiamo almeno dare un'occhiata al look dei due protagonisti più attesi. Tom Holland è stato omaggiato dal Nathan Drake originale, mentre il cast di Uncharted, diretto da Ruben Fleischer, comprende tra gli altri anche Antonio Banderas, Sophia Taylor Ali e Tati Gabrielle. La sceneggiatura del film è scritta da Art Marcum e Matt Holloway (Iron Man).

L'uscita di Uncharted è prevista per il 18 febbraio 2022. Prima di allora, vedremo Tom Holland rimettere i panni di Peter Parker nel Marvel Cinematic Universe, con Spider-Man: No Way Home, terzo stand-alone dedicato a Spidey.