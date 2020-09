Uncharted, Tom Holland e Mark Wahlberg come Nathan e Sully nelle foto dal set!

Dopo anni di attesa, finalmente i fan di Uncharted possono dare un'occhiata "live-action" a dei Nathan Drake e Victor Sullivan in carne ed ossa: le prime foto dal set dell'adattamento della Sony Pictures, infatti, mostrano i protagonisti Tom Holland e Mark Wahlberg sul set di Berlino.

Correte in calce all'articolo per vederli in azione!

Le foto dal set sono state condivise dall'account Twitter di THollandNews e mostrano Wahlberg parzialmente rivolto verso la telecamera mentre Holland le volta le spalle. Ovviamente è impossibile determinare il contesto delle foto poiché non sappiamo ancora molto della trama del film, ma i fan nei commenti del post si sono affrettati a fare paragoni con una determinata missione di Uncharted 4: A Thief's End intitolata "Once a Thief", in cui Sully e Nathan devono travestirsi per infiltrarsi ad un'asta e rubare un oggetto di valore.

Da notare, inoltre, l'assenza dei suoi caratteristici baffi nel Sully di Wahlberg, anche se era stato anticipato che il film avrebbe offerto un approccio diverso e originale ai personaggi rispetto a quello del videogame, partendo innanzitutto da un Nathan Drake molto più giovane di quello che i fan conoscono. Cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti!

Vi ricordiamo che l'uscita del film di Uncharted è prevista per l'8 ottobre 2021, una data che lo colloca esattamente come rivale di Halloween Ends e The Batman. Per altri approfondimenti ecco le nuove dichiarazioni di Tom Holland sul film di Uncharted; inoltre, guardate la prima foto dal set di Uncharted.