Uncharted, Tom Holland e Mark Wahlberg nella clip dietro le quinte con scene inedite

Il primo trailer di Uncharted è stato diffuso oggi con protagonisti Tom Holland e Mark Wahlberg che si imbarcano in una travolgente caccia al tesoro nell’adattamento del famoso franchise videoludico. Oltre al trailer, Sony Pictures ha rilasciato un video dietro le quinte con i due attori che raccontano la grande avventura e nuove scene inedite.

Il primo trailer di Uncharted è pieno di easter egg e richiami al materiale originale. Il film vede Holland nei panni di un Nathan più giovane mentre Wahlberg interpreta Victor "Sully" Sullivan, il mentore spiritoso di Drake e compagno di caccia al tesoro.



I due si uniranno per rintracciare "il più grande tesoro mai trovato" e scovare indizi per trovare Sam, il fratello perduto da tempo di Nathan. "Se troviamo quell'oro, troviamo anche lui", dice Sully nel trailer. Naturalmente, non sono gli unici a cercare questo tesoro e dovranno affrontare numerosi ostacoli sul loro cammino.



Nel trailer vediamo Nathan che osserva una nave pirata, c'era una nave pirata in Uncharted 4: Thief's End. Nella clip che potete vedere qui sopra Holland e Wahlberg raccontano la pellicola e ci vengono mostrate nuove scene. Vediamo Nathan alle prese con alcuni cattivi su quella nave avvistata in precedenza, lo vediamo urtare Sully durante un inseguimento su un tetto e quasi annegare. Insomma, non mancheranno certo le emozioni nella pellicola diretta da Ruben Fleischer ed i richiami al gioco, potete infatti già dare un'occhiata al nostro confronto della scena dell'aereo di Uncharted nel film e nel videogioco.