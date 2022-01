Uncharted, Tom Holland: 'La scena d'azione più dura che abbia mai girato è in questo film'

Qual è stata per Tom Holland la scena d'azione più difficile da girare nella sua carriera, e perché proprio quella dell'aereo in Uncharted? Ce lo spiega l'attore in questa nuova featurette dal film.

Nonostante la travagliata produzione e i continui cambi alla regia, Uncharted sta finalmente per arrivare sugli schermi.

Il film basato sulla celebre saga videoludica vedrà tra i suoi protagonisti i personaggi interpretati da Tom Holland e Mark Wahlberg, Nathan Drake e Victor "Sully" Sullivan. Si tratterà di una pellicola carica d'azione e avventura, e a proposito della prima, in una featurette ufficiale Holland ha rivelato che proprio in Uncharted potrete vedere quella che per lui è stata la sequenza d'azione più complicata da girare di tutta la sua carriera.

"Con Uncharted ho realizzato degli stunt di una portata senza precedenti, per quanto mi riguarda" ha affermato l'attore "Questa sequenza in cui stiamo volando fuori dall'aereo fin sulle casse, credo che le riprese siano durate almeno 5 settimane. Quasi ogni giorno sono stato a 30 metri d'altezza attaccato a una cassa che girava, e rimanevo praticamente appeso lì finché non mi spingesse vie. Ed è stato davvero terrificante, ma credo che una buona dose di paura renda la scena ancora più autentica. È stata la scena d'azione più difficile da girare di tutta la mia carriera".

E se lo dice lui che è lo Spider-Man del MCU...

Uncharted arriverà nelle sale il 17 febbraio 2022.