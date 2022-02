Uncharted, Tom Holland inarrestabile: 'Sono nudo per la maggior parte del film'

Continua la campagna promozionale attorno ad Uncharted, adattamento cinematografico dell'omonima saga videoludica di PlayStation, con Tom Holland impegnato nell'attività marketing che ha partecipato a un botta e riposta con i fan di Twitter dell'account Twitter Movies. Uncharted è uscito nelle sale italiane nella giornata di ieri, 17 febbraio.

L'attore nel corso della conversazione sul social network non ha rivelato grossi dettagli né fatto spoiler sul film, ma ha risposto in maniera divertente a un fan che gli diceva di sperare di vedere le sue abilità fisiche nella pellicola. Holland ha quindi risposto: "Beh sono nudo per una grande porzione di questo film".

Nell'intervista condotta a Roma insieme a Francesco Totti, Holland ha anche parlato dei rischi dovuti all'improvvisazione sul set di Uncharted e di come si sia sentito un po' abbattuto le volte che gli veniva detto che qualcosa non funzionava come avrebbe dovuto: "È stato davvero divertente, è stata una bella sfida. È stato impegnativo prendere confidenza al punto tale da improvvisare e mettersi in una situazione di vulnerabilità. Perché ogni volta che improvvisi e ne viene fuori qualcosa di poco divertente è orribile. È terribile quando il regista arriva e fa: 'No, quella frase non funziona. Attieniti al copione'. Ma è stato molto divertente e abbiamo trovato il nostro ritmo molto rapidamente, quindi entrambi sapevamo quali tasti toccare. Sapevamo in che modo tirar fuori il meglio l'uno dall'altro, dal punto di vista dell'umorismo".

Il film tratto dalla saga videoludica di PlayStation è uscito ieri, 17 febbraio, nelle sale italiane e su queste pagine sono già disponibili le prime proiezioni di Uncharted al botteghino. Inoltre, a vostro rischio e pericolo vi sveliamo le due scene post credit di Uncharted che appaiono a conclusione della pellicola.