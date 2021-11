Uncharted, Tom Holland geloso di Mark Wahlberg e orfano di Spider-Man sul set: ecco perché

La trama ufficiale di Uncharted pubblicata nelle scorse settimane ha creato tante aspettative nei fan della saga videoludica, e in una nuova intervista promozionale con GQ l'attore Tom Holland è tornato a parlare del film in uscita il prossimo anno.

Parlando del rapporto tra Nathan Drake e Sully, interpretato da Mark Wahlberg - anni fa scelto per interpretare il ruolo del protagonista prima che la Sony riconfigurasse la sceneggiatura del film per avere un Nathan più giovane - Tom Holland ha svelato di essersi sentito troppo mingherlino rispetto al collega. "Un giorno l'ho visto entrare sul set con indosso il suo costume di scena e ho pensato: 'Cazzo, è il doppio di me'. Durante il lockdown abbiamo avuto cinque mesi di pausa, quindi ho pensato di provare a mettere su un po' di muscoli per stargli dietro. Mangiavo e mi allenavo, mangiavo e mi allenavo, mangiavo e mi allenavo, di continuo. E quando ci siamo rincontrati sul set, la prima cosa che mi ha detto è stata: 'Però, qualcuno si è allenato, eh?'".

A proposito di fisico, secondo quanto dichiarato nell'intervista Tom Holland ha fatto la maggior parte dei suoi stunt per Uncharted, cosa che ha richiesto grande preparazione. Per questo motivo, l'attore si è sentito orfano della maschera di Spider-Man: "Prima di questo film non avevo mai realizzato quanto sia facile interpretare un supereroe che indossa una maschera. Perché quando salta o combatte o vola tra i palazzi e fa tutte quelle cose pazzesche, i suoi movimenti sono fatti al computer. In Uncharted ci siamo solo io e gli abiti di Nathan Drake... A livello fisico, questo film mi ha letteralmente distrutto."

Spider-Man: No Way Home uscirà il 15 dicembre, Uncharted arriverà al cinema il 18 febbraio 2022. Prima di chiudere la pagina, date un'occhiata al trailer ufficiale di Uncharted.