Uncharted: riprese già completate, i fan vogliono il Sully di Mark Wahlberg!

In poche ore è salita la febbre per Uncharted: dopo le prime foto ufficiali dal set, infatti Tom Holland ha pubblicato la prima immagine di Nathan Drake e adesso con una Instagram Story ha confermato quando finirà le sue riprese.

Come potete vedere in calce, infatti, l'attore ha condiviso sui social una foto nel quale è ritratto insieme al costumista Anthony Drewett e ha confermato che il progetto è in dirittura d'arrivo. "Ultimi due giorni di riprese ed è tutto amore e sorrisi", ha scritto Holland nel post. Sulla base delle tempistiche di pubblicazione della storia, sembra che Uncharted finirà le riprese oggi venerdì 23 ottobre.

Nel frattempo, i fan chiedono a gran voce un first look anche per Sully, il mentore di Nathan Drake interpretato da Mark Wahlberg. Sia il personaggio che l'attore sono diventati virali su Twitter nelle scorse ore, a causa del gran numero di interazioni degli avidi appassionati desiderosi di poter ammirare anche il co-protagonista del film.

Ricordiamo che, a causa della produzione travaglia di Uncharted, Mark Wahlberg ha perso l'opportunità di interpretare il protagonista Nathan Drake: quando l'opera fu messa in cantiere, infatti, l'attore era stato scelto per il ruolo principale, ma nel corso degli anni la sceneggiatura è stata riscritta per raccontare la storia di un Nathan più giovane, che oggi sarà interpretato da Holland. Wahlberg aveva addirittura lasciato il progetto, ma è tornato nella parte di Victory "Sully" Sullivan lo scorso novembre.

Curiosamente, nella serie di videogame Nathan Drake è stato in genere rappresentato come un uomo di circa trent'anni, e Mark Wahlberg oggi ha 48 anni: l'attore entrò nel progetto nel 2009, quando aveva un'età praticamente perfetta per rappresentare il Nathan dei videogame.