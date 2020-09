Uncharted, Tom Holland entusiasta del film: 'È come l'ho sempre sognato'

Dopo anni di incertezze e cambi di regia, le riprese del film di Uncharted sono iniziate ufficialmente lo scorso luglio con Tom Holland e Mark Whalberg rispettivamente nei panni di Nathan Drake e Victor 'Sully' Sullivan, e ora è arrivato un nuovo aggiornamento da parte del protagonista.

"Le riprese stanno andando alla grande" ha spiegato Holland in una diretta su Instagram, durante la quale ha confermato il suo entusiasmo nei confronti del progetto. "Il film è come l'ho sempre sognato. Non so se avete giocato i videogiochi, ma io sono un grande fan e sta andando tutto molto bene."

Come rivelato dallo stesso Holland nei mesi scorsi, il film targato Sony Pictures racconterà la storia di origine dell'avventuriero, compreso l'incontro con il suo mentore, e sarà godibile anche da chi non ha mai giocato alla saga di videogiochi sviluppata da Naughty Dog.

Diretto da Ruben Fleischer, alla sua terza collaborazione consecutiva con Sony dopo Venom e Zombieland - Doppio colpo, il film ha una data di uscita fissata all'8 dicembre 2021 (posticipata dal 5 marzo a causa della pandemia).

Una volta terminati i lavori di Uncharted, lo ricordiamo, Holland riprenderà i panni di Peter Parker per il suo terzo film di Spider-Man nel MCU, la cui uscita è prevista per dicembre del prossimo anno.