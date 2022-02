Uncharted, Tom Holland in burnout: 'Ero vicino all'esaurimento, imposi lo stop riprese'

Non dev'essere facile seguirsi in contemporanea il tour promozionale e le riprese di due campioni del blockbuster come Spider-Man: No Way Home e l'imminente Uncharted. Lo ha ricordato con orrore Tom Holland, che in una nuova intervista ha raccontato come abbia dovuto imporre lo stop alle riprese per evitare un esaurimento nervoso.

Negli ultimi anni, dopo aver debuttato per il grande pubblico nei riconoscibilissimi panni dell’Uomo Ragno dell’MCU, Tom Holland si sta guadagnando sempre nuovo spazio in diverse produzioni ad high budget, specializzandosi nel campo di blockbuster vecchi e nuovi. Da un lato, è stato in grado di prendere il posto di Robert Downey Jr. come figura carismatica a guida del Marvel Cinematic Universe, realizzando con il miracolo di Spider Man No Way Home un successo impensabile per uno standalone Marvel, da molti comparato addirittura a un evento senza precedenti come Avengers: Endgame, che poteva contare su dieci anni di costruzione dell’universo narrativo.

Dall’altro lato si sta gettando alle spalle la sola eredità del cinecomic per farsi modestamente strada nell’universo dei blockbuster, con Sony Pictures che è tornata a scommettere su di lui per il promettente, primo adattamento di Uncharted per grande schermo, tanto da far pensare a un nuovo, grande franchise in via di sviluppo che riesca a fidelizzare il pubblico uscente di Indiana Jones, per rimanere nel campo dei film d’azione con protagonisti dei cacciatori di tesori.

Tratta dall’omonima saga capolavoro di videogiochi targati Naughty Dog, al centro della vicenda troviamo Holland nei panni del cacciatore di tesori Nathan Drake, al fianco di Mark Wahlberg che veste invece quelli del suo partner Victor "Sully" Sullivan. La trama del film sarà un’avventura inedita rispetto ai videogiochi e presenterà il primo viaggio intorno al mondo di Nathan e Sully mentre rincorrono il Vascello Moncada di Antonio Bandares e il misterioso tesoro che cela. Ma lungo il viaggio verso il bottino, Nathan potrebbe scovare una serie di tracce che lo riporteranno dal fratello Sam a lungo scomparso.

Parlando a The Hollywood Reporter dello stress dovuto alle riprese (avrebbe potuto risolverlo col l'oggetto di piacere regalatogli da Mark Whalberg?) Holland ha raccontato: "C'è stato un momento in cui ho dovuto fare la chiamata e dire: 'Ragazzi, avrò bisogno di un fine settimana, perché in caso contrario cadrò a pezzi’. Ho avuto una brutta tendinite al ginocchio, che mi ha tenuto bloccato per un po', ma per fortuna è successo verso la fine delle riprese. Inoltre lo studio è stato fantastico. Sono stati incredibilmente utili. Hanno capito e riconosciuto quanto duramente stessi lavorando e mi hanno concesso il tempo libero di cui avevo bisogno".

Appena concluse le riprese, Holland è stato poi catturato dal turbinio di tour promozionali per il terzo della Home Saga: "Ero davvero malato... Ma non ho detto di no. Mi ripetevo: 'Posso farlo, posso farlo, posso farlo.' C’è stato un momento in cui mi sono dovuto allontanare dal palco per vomitare. Ero molto sotto pressione per finire la giornata di lavoro. Quella è stata la prima volta che mi sono detto davvero: 'No, ora basta. Ti ho dato tutto’”. Il film uscirà il 17 febbraio nelle sale italiane.