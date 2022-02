Uncharted, Tom Holland brinda in napoletano con Frank Matano su Instagram!

Tom Holland si è goduto appieno l'Italia in questi giorni: la star di Spider-Man ha trascorso un po' di tempo nel nostro Paese per la promozione di Uncharted e, dopo aver visitato Roma in compagnia di Francesco Totti ed aver trascorso un pomeriggio con Fabio Rovazzi, si è concesso una veloce intervista con Frank Matano.

Il popolare comico casertano ha infatti pubblicato tramite il suo profilo Instagram un video della durata di circa 10 minuti in cui lui e l'attore discutono di vari aspetti del primo film sulle avventure di Nathan Drake, dall'esperienza sul set all'inevitabile confronto con il videogioco, passando per le difficoltà delle scene d'azione e tanto altro ancora.

Il momento più esilarante arriva però sul finale, quando Matano convince il suo celebre intervistato a brindare con lui e (idealmente) con i suoi fan italiani prendendo in prestito un brindisi piuttosto famoso nel napoletano: siamo piuttosto sicuri che i lettori di stanza in Campania e dintorni ne capiranno benissimo il significato, mentre per tutti gli altri sarà probabilmente meglio affidarsi ai sottotitoli! Sentire il Peter Parker dell'MCU tentare di parlare in dialetto, comunque, vale decisamente il prezzo del biglietto.

Manca ormai pochissimo, intanto, all'uscita del film con Tom Holland e Mark Wahlberg: quali sono le vostre aspettative? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, nel frattempo, trovate le proiezioni di Uncharted al botteghino.