Uncharted, Tom Holland annuncia che le riprese inizieranno il mese prossimo

Dopo un susseguirsi di annunci e licenziamenti e nuovi annunci e altri licenziamenti, finalmente sembra tutto pronto per l'inizio dei lavori su Uncharted, adattamento cinematografico del celebre videogame della Sony che vedrà Tom Holland nei panni di Nathan Drake.

Nel corso di una recente intervista promozionale con IGN, infatti, il giovane interprete di Spider-Man ha dichiarato che le riprese inizieranno tra un mese:

"Ad essere onesto, uno dei miei videogiochi preferiti in assoluto è il quarto capitolo di Uncharted ... Incredibile. E molta ispirazione del film è venuta da quel gioco in particolare. È stato interessante, quando mi sono seduto con Tom Rothman [presidente della Sony Pictures, ndr] e stavamo parlando di videogiochi, io ho detto: 'Oh, lo sai che ho appena finito Uncharted?'. E lui mi ha risposto: 'Beh, perché non interpreti Nathan Drake?' Io ricordo che risposi con qualcosa tipo: 'Farei qualsiasi cosa per interpretare Nathan Drake. Per favore, sarebbe fantastico.' Quindi eccoci qui, inizieremo a girare tra circa quattro settimane. Mark Wahlberg sarà fantastico come Sully. Il reparto stunt che abbiamo là fuori a Berlino ha già fatto un lavoro fantastico, per preparare tutte le acrobazie, e sarà entusiasmante".

Curiosamente l'attore aveva già anticipato che il film sarà una storia di origini, quindi sarà da vedere come riuscirà ad integrare l'ispirazione di Uncharted 4, paradossalmente noto per essere l'ultimo capitolo dell'avventura di Nathan Drake.

Ricordiamo che Uncharted uscirà nel 2021 per la regia di Ruben Fleischer, regista di Venom, Gangster Squad e Benvenuti a Zombieland.