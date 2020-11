Uncharted: Tom Holland andrà alla ricerca della mitologica città di Shangri-La?

Le riprese di Uncharted sono terminate qualche giorno fa, e grazie alle prime immagini pubblicate dal set i fan hanno iniziato a pensare che la trama del film seguirà la ricerca della mitologica città di Shangri-La.

Secondo una nuova teoria, gli indizi a favore di questa tesi sono tre: il primo riguarda il first-look di Tom Holland nei panni di Nathan Drake, col protagonista immortalato chiaramente di fronte a una nave naufragata e con indosso l'anello di Francis Drake. Il secondo indizio riguarda una foto pubblicata sui social con una frase dedicata a Ferdinando Magellano e il terzo indizio ha a che fare con la spada incastonata nel pavimento di un luogo sconosciuto.

È stato confermato che il film sarà abbastanza fedele ai videogiochi, con Mark Wahlberg nei panni di Sully e Sophia Ali in quelli di Chloe Frazer, una compagna di avventura nonché interesse amoroso per Nathan. Sebbene Uncharted sia stato impostato per essere una storia di prequel originale e non un adattamento diretto di alcun capitolo della saga di videogame, tutti questi dettagli messi insieme ricordano non poco la trama di Uncharted 2: Among Thieves.

Il videogame, secondo capitolo della saga uscito nel 2009, includeva la ricerca di Shangri-La. Proprio in quel videogame le navi giocano un ruolo importante, e secondo la teoria una di quelle navi potrebbe essere il luogo in cui il Nathan di Holland si trova nella prima immagine del film. Inoltre la frase di Ferdinando Magellano pubblicizzata da Sony, nella sua interezza sembra far riferimento proprio ai naufragi: "Il mare è pericoloso e le sue tempeste terribili, ma questi ostacoli non sono mai stati motivo sufficiente per rimanere a riva ... A differenza degli spiriti mediocri, gli spiriti intrepidi cercano la gloria nelle imprese che sembrano impossibili ... il più ardito di tutti gli sforzi ... per incontrare senza prua l'oscuro futuro oscuro e conquistare l'ignoto".

Ultimo indizio, la spada misteriosa: l'oggetto placcato in oro si trova in un luogo sconosciuto e non trova un riscontro diretto con i MacGuffin presenti nei giochi Uncharted. Tuttavia, sempre Uncharted 2: Among Thieves fa di un pugnale Phurba uno degli artefatti più importanti, e viene ritrovato da Nathan Drake insieme ad una mappa che conduce a Shangri-La.

Cosa ne pensate di questa teoria? Secondo voi di cosa parlerà il film di Uncharted? Ditecelo nei commenti.