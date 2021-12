Uncharted, Tom Holland si è allenato molto: 'non volevo sfigurare accanto a Mark Wahlberg'

Quando Tom Holland è stato annunciato come protagonista di Uncharted nei panni di Nathan Drake, qualcuno potrebbe aver storto il naso. L’attore è un po’ giovane per interpretare l’avventuriero dei videogiochi ma è molto apprezzato per il suo lavoro, la sua più grande paura in questo caso era quella di sfigurare accanto a Mark Wahlberg.

Un primo trailer di Uncharted ci ha già dato una piccola anticipazione su ciò che ci aspetta e Holland ha parlato in una recente intervista di come ha affrontato questo ruolo. Dopotutto è impossibile essere fisicamente perfetti come i personaggi dei fumetti e dei videogiochi, ma l’attore voleva assicurarsi di non sembrare troppo piccolo accanto alla co-star Mark Wahlberg e suscitare risate nel pubblico.



La produzione di Uncharted è iniziata proprio mentre la pandemia di COVID-19 ha fermato Hollywood ed il mondo intero. "Quando siamo andati sul set per la prima volta, ho visto Mark Wahlberg, e Mark è enorme", ha detto Holland a Total Film. "Ero in buona forma, ma non ero affatto grosso". Wahlberg interpreta Sully, mentore di Drake e un personaggio con il quale Holland dividerà lo schermo.



Quando la produzione è stata interrotta a causa del COVID, l’attore ha trascorso cinque mesi concentrato sull'aumento di massa muscolare, motivato dal fatto che avrebbe dovuto condividere la scena con Wahlberg. "Siamo andati a casa per cinque mesi quando la produzione è stata interrotta, tutto quello che ho fatto è stato mangiare e allenarmi, mangiare e allenarmi, mangiare e allenarmi per non sembrare un bambino accanto a Mark", ha ammesso Holland.



Potremo vedere il risultato dei suoi sforzi quando Uncharted uscirà al cinema il prossimo 22 febbraio 2022, nel frattempo non perdetevi i 5 easter egg di Uncharted che non possono essere sfuggiti ai fan del videogioco nel trailer!