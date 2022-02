Uncharted, svelato il punteggio Rotten Tomatoes per il film di Tom Holland: non è positivo

A pochi giorni dall'uscita di Uncharted con Tom Holland nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes è stato svelato il punteggio del film totalizzato dall'adattamento cinematografico del famoso videogame Playstation.

Al momento della stesura di questo articolo, Uncharted ha un punteggio Rotten Tomatoes del 51%, un numero tutt'altro che eccezionale per un blockbuster: solitamente i Marvel Studios si aspettano un punteggio da 75/80 o superiore anni, e l'ultimo film di Tom Holland, Spider-Man: No Way Home, è stato classificato Fresh con il 93% di voti positivi (a proposito di Tom Holland, avete visto il suo video in giro per Roma insieme a Francesco Totti?)

Ma se confrontato con altri adattamenti di celebre saghe di videogiochi, Uncharted se la cava meglio: con un gradimento del 51%, il film si trova a pari merito con Rampage, con protagonista The Rock, e vicino al reboot di Tomb Raider, con protagonista Alicia Vikander (52%). Attualmente il film non si trova ancora nella classifica dei film di videogiochi dal peggiore al migliore redatta da Rotten Tomatoes, ma se il punteggio attuale dovesse reggere la prossima ondata di recensioni della critica si fermerà al settimo posto; in alternativa, qualora le recensioni dovessero contribuire ad aumentare il punteggio, potrebbe riuscire ad entrare anche nella top 5, merito di una media generale abbastanza bassa: la top tre dei migliori film di videogiochi è composta da Werewolves Within, The Angrey Birds 2 e Detective Pikachu.

Uncharted uscirà in Italia il 17 febbraio. Per altri approfondimenti, guardate il nuovo spot tv di Uncharted.