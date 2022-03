Uncharted: svelate le date d'uscita dell'edizione fisica e digitale!

Il film ispirato alle avventure di Nathan Drake con protagonista Tom Holland, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Uncharted, dopo il successo al botteghino, è pronto ad arrivare anche in versione digitale e fisica, insieme ad un sacco di contenuti extra: ecco quando!

Come riportato da Collider, la pellicola campione d'incassi farà il suo debutto in versione digitale il 26 aprile, mentre l'edizione fisica Blu-ray e 4K Ultra-HD sarà disponibile a partire dal 10 maggio. In tutte le edizioni elencate sopra troveremo molti contenuti bonus, come i dietro le quinte, le scene eliminate ed estese, il commento del film con il regista Ruben Fleischer, "Diventare Nathan Drake", "Mai un momento di noia: acrobazie ed azione" e molto altro ancora.

Uncharted è l'adattamento cinematografico della celebre saga firmata Naughty Dog, con protagonista Tom Holland nei panni del giovane Nathan Drake e Mark Wahlberg in quelli del suo mentore Victor Sully. Il film funge da storia d'origine del celebre avventuriero targato Playstation, nonché da prequel per il franchise videoludico. Il cast è inoltre composta da Antonio Banderas, Sophia Ali, Tati Gabrielle, Rudy Pankow, Manuel de Blas e Steven Waddington.

In conclusione, vi lasciamo con il nostro approfondimento riguardo le citazioni di Uncharted ai videogiochi Naughty Dog.