Uncharted: svelata la durata del film con Tom Holland tratto dalla saga Playstation!

L'intento della Sony Pictures è chiaro: sfruttare al massimo il potenziale e la popolarità di Tom Holland dopo il successo planetario di Spider-Man: No Way Home e capitalizzare il più possibile con l'inizio di questo probabile nuovo franchise action, quello dedicato alla versione cinematografica di Uncharted. Ecco quanto dovrebbe durare il film!

Nei cinema britannici la pellicola con Tom Holland uscirà ufficialmente l'11 febbraio prossimo, una settimana prima che nel nostro paese. Dunque è già disponibile la durata ufficiale di Uncharted che, stando a quanto pubblicato dalla British Board of Film Classification (BBFC), sarebbe di 116 minuti, ovvero 1 ora e 56 minuti. Durata standard per la media di un blockbuster, anche se di molto inferiore a quella di Spider-Man: No Way Home che aveva la durata esorbitante di 148 minuti.

Recentemente, Neil Druckmann di Naughty Dog e l'attore Tom Holland, che interpreta un giovane Nathan Drake sul grande schermo, si sono seduti assieme per discutere delle difficoltà nell'adattare Uncharted per il grande schermo.

Per Holland, ad esempio, è stato difficile "fare un film tratto da un videogioco già altamente cinematografico". I videogiochi hanno fornito un'ottima base di partenza, "ma è stato difficile ricreare il loro cuore" e rendere l'intera operazione sincera. Per sua fortuna, il giovane attore è stato supportato e aiutato da Nolan North, l'interprete del Nathan Drake digitale. È inoltre convinto che i fan apprezzeranno notevolmente il film: pur narrando una storia del tutto originale, presenta numerose scene ispirate ai videogiochi (una su tutte quella dell'aereo gargo) e diverse sequenze di puzzle solving, proprio come nelle avventure digitali.

Secondo Druckmann, invece, una delle grandi sfide è nata dalla necessità di rendere Nathan Drake "umano", in netta contrapposizione agli eroi dei film d'azione classici.

Nel corso delle riprese, poi, Tom Holland è stato colpito 17 volte da un automobile, scopritene di più cliccando sulla news dedicata!