Uncharted, il Sully di Mark Wahlberg non ha i baffi nella nuova foto del film

Il Sully di Mark Wahlberg è uno degli elementi più attesi di questo Uncharted, il film che ripercorrerà le origini del Nathan Drake visto nella celebre saga videoludica e qui interpretato da Tom Holland. Ma che aspetto avrà la versione cinematografica dell'amatissimo mentore del nostro avventuriero?

Già sul finire dello scorso anno Mark Wahlberg aveva accontentato i fan di Uncharted mostrandosi per la prima volta con i baffi e l'acconciatura caratteristici del suo personaggio: tratti che, però, sembrano in parte esser venuti meno durante le riprese, almeno a giudicare dalle nuove immagini.

In una nuova foto di Uncharted rilasciata in queste ore, infatti, vediamo il nostro Sully privo dei baffi con cui siamo abituati a vederlo: è probabile, a questo punto, che il nostro ci verrà presentato in questa versione, trattandosi d'altronde di una storia ambientata durante la giovinezza di Drake. Non è da escludere, però, che nel corso del film avremo modo di assistere anche alla genesi dell'iconico look del personaggio interpretato da Mark Wahlberg.

Cosa ve ne pare? Vi convince la star di The Departed nel ruolo del mentore di Nathan Drake? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, il vero Nathan Drake ha elogiato il lavoro svolto da Tom Holland per Uncharted.