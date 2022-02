Uncharted, altro successo per Tom Holland? Esordio da 45 milioni, superate le aspettative

Mentre il regista Ruben Fleisher discuteva le scene post credit di Uncharted, il nuovo film Sony Pictures con protagonista Tom Holland superava le aspettative degli analisti del box office con un esordio da 45 milioni di dollari nel mercato Nord-americano.

Secondo i nuovi dati appena pubblicati, il film ha guadagnando $15,4 milioni di dollari dalle 4.275 sale statunitensi in cui è stato proiettato nel giorno d'apertura e, dopo aver rivisto le previsioni, ora Sony e gli analisti si aspettano un weekend di debutto di circa 45 milioni di dollari, con alcune stime del settore che prevedono addirittura 50 milioni di dollari. Fino a qualche giorno fa, prima dell'uscita sul mercato, i tracker avevano stimato un weekend d'apertura di circa 30 milioni di dollari per il primo adattamento del videogame Playstation.

Sebbene la critica abbia stroncato il film, che ha un punteggio Rotten Tomatoes del 39%, i fan lo hanno accolto come un divertente popcorn movie, assegnandogli un B+ su CinemaScore e un punteggio del pubblico dell'89% su Rotten Tomatoes. Sony spera che Uncharted sia l'inizio di un nuovo franchise, ma con un budget di $120 milioni esclusi i costi di marketing, non è ancora chiaro quanto sarà redditizio o meno questo primo capitolo. Il 'pericolo' The Batman è dietro l'angolo: il cinecomic DC, che dovrebbe inglobare anche gli spettatori a cui si rivolge Uncharted, uscirà tra pochi giorni, e per il film Sony sarà determinante il secondo week-end: riuscirà a raggiungere i 400 milioni di dollari in tutto il mondo? Staremo a vedere.

Nel frattempo, ecco cosa svelano le scene post credit di Uncharted in vista di eventuali prossimi episodi.