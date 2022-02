Uncharted, spiegazione e significato della scena post credit del film

Uncharted è arrivato al cinema ieri 17 Febbraio, e i fan del videogioco di Naughty Dog sono corsi subito in sala. La domanda che si sono posti tutti fino ad ora è se ci saranno sequel di Uncharted. Le due scene post-credits del film potrebbero suggerire qualcosa. Proseguite per scoprire cosa accade nelle scene in questione.

La prima la troviamo al termine del film, mentre la seconda si colloca al termine dei titoli di coda, e danno moltissimi spunti su un ipotetico futuro.

La prima, infatti, ci porta in una prigione dove rivediamo il personaggio di Sam Drake, che sta scrivendo una cartolina diretta a Drake. Questa scena sicuramente fa porre molte domande agli spettatori. La prima è come mai Sam sia in prigione. Dà però anche la conferma che il personaggio è effettivamente vivo. I fan dei videogiochi ritroveranno un riferimento a Uncharted 4: Fine di un ladro, in cui effettivamente Sam Drake passa anni in una prigione di Panama.

Se la prima scena pone delle domande, la seconda non è da meno. In questo momento, decisamente più lungo del precedente, troviamo Nate che sta tentando di concludere un accordo con un personaggio che non conosciamo e che si chiama Roman, che ci ricorda un personaggio omonimo già visto in Uncharted: Drake’s Fortune. A questo punto arriva Sully, e mentre i due fuggono, qualcuno che non vediamo li ferma. I due a questo punto alzano le mani in segno di resa. Ma di chi si tratterà?

Sembra che queste scene, che introducono dei personaggi e pongono molte domande, indichino proprio l'arrivo di un secondo film. Noi restiamo in attesa di una conferma.