Uncharted: Sony rinvia ancora una volta il film con Tom Holland, ecco quando arriverà

Seguendo i recenti posticipi di Resident Evil: Welcome to Raccoon City e del reboot di Mortal Kombat, la Sony Pictures ha annunciato anche l'ennesimo rinvio di Uncharted.

Fortunatamente, proprio come per i due casi sopracitati, il rinvio non sarà troppo significativo, dato che dalla precedente data dell'11 febbraio 2022 l'atteso adattamento con protagonista Tom Holland adesso uscirà il 18 febbraio 2022, solo una settimana più tardi.

Eppure si tratta dell'ennesimo cambio di rotta per il film, la cui lavorazione risale ormai al lontanissimo 2009. Da quando è stato finalmente completato, Uncharted è già passato dal 5 marzo 2021 all'8 ottobre 2021, e dal 16 luglio 2021 a febbraio 2022, senza dimenticare che inizialmente era previsto addirittura per il 2016 e poi per il 2017.

Tra i vari registi che si sono succeduti alla guida del progetto citiamo David O. Russell, Neil Burger, Seth Gordon, Shawn Levy, Dan Trachtenberg e Travis Knight, con la versione definitiva diretta da Ruben Fleischer di Zombieland e Venom: il film, neanche a dirlo agli appassionati lettori di Everyeye, segue le avventure del giovane cacciatore di tesori Nathan Drake e includerà nel cast anche Mark Wahlberg nei panni di Sully, Sophia Ali in quelli di Chloe Frazer e Antonio Banderas e Tati Gabrielle in due ruoli sconosciuti. Wahlberg, anni fa, avrebbe dovuto interpretare Nathan Drake, ma il tempo implacabile lo ha 'retrocesso' a co-protagonista. completano il cast.

