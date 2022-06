Uncharted è un sequel di Spider-Man: No Way Home? La teoria fa impazzire i fan

Con Uncharted di Tom Holland arrivato su Netflix, i fan hanno avuto modo di rivedere il film tratto dal famoso videogame Playstation e alcuni si sono divertiti a tracciare una serie di parallelismi con Spider-Man: No Way Home.

Inoltre, l'apparizione della star in entrambi i titoli (tutti e due targati Sony Pictures, tra l'altro) ha acceso la fantasia di un utente Reddit, che ha redatto una nuova teoria secondo cui Peter Parker di Spider-Man e Nathan Drake di Uncharted sono la stessa persona: postata su /r/FanTheories di Reddit da valkyria_knight881, la teoria ha ottenuto un notevole successo online ed è diventata immediatamente virale, ovviamente per via della sua totale follia.

Contrariamente a quanto si possa pensare, infatti, la teoria non sostiene semplicemente che, dopo gli eventi di No Way Home, Peter Parker abbia approfittato della sua nuova identità segreta per rifarsi una vita come Nathan Drake (iniziando a lavorare come barista, ad esempio) ma si ingarbuglia in trame segrete tra zia May e Sam Drake, il blip di Avengers Infinity War e time line alternative, che sembrano riprese da Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Se siete curiosi, trovate il post originale in calce all'articolo.

Per altre notizie, vi ricordiamo che Spiderman No Way Home tornerà al cinema con una nuova versione piena di scene inedite. Nel frattempo, i fan attendono notizie ufficiali in merito al chiacchierato sequel di Uncharted, dunque rimanete sintonizzati.