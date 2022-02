Uncharted, il sequel è certo? Sony festeggia gli incassi parlando di 'nuovo franchise'

Sony Pictures e Tom Holland sembrano una coppia imbattibile, e con gli incassi di Uncharted al di sopra delle aspettative la major ha festeggiato il risultato al box office anticipando ai fan un sequel in arrivo.

In un promemoria girato in esclusiva a Deadline, il presidente e CEO del gruppo Sony Pictures Tom Rothman ha parlato del "trionfo globale" di Uncharted, dichiarando: "Con oltre $100 milioni di dollari incassati al botteghino globale in un solo fine settimana e un punteggio del pubblico del 90% su Rotten Tomatoes, Uncharted è un nuovo franchise cinematografico di successo per la società".

La dichiarazione di Rothman sembra alludere dunque ad un futuro a lungo termine per l'adattamento cinematografico del popolare videogame Playstation, che ovviamente, come saprete, era già stato anticipato dalle due scene post credit di Uncharted nascoste alla fine del film. Il ceo della Sony ha concluso ringraziando "tutti i registi, il cast e la troupe, e in particolare i nostri amici di PlayStation Studios e Sony Interactive Entertainment per il loro supporto durante la produzione". Al momento dunque nessuna parola ufficiale su un sequel di Uncharted, ma a quanto pare potrebbe essere solo questione di tempo prima di un annuncio in pompa magna.

