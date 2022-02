Uncharted, Ruben Fleisher svela il suo easter-egg preferito: non è quello che pensate!

Il nuovo spot di Uncharted ha ricordato ai fan che manca pochissimo ormai all'uscita del nuovo film con protagonista Tom Holland, e lo stesso ha fatto il regista Ruben Fleisher in una recente intervista promozionale.

Parlando con ScreenRant della produzione Sony Pictures, l'autore di Venom e Benvenuti a Zombieland ha anche avuto modo di esplorare nel dettaglio alcuni easter-egg di Uncharted tramite i quali l'adattamento cinematografico ha deciso di omaggiare la saga di videogiochi per Playstation. Nello specifico, ecco cosa ha detto Fleisher a proposito del suo easter-egg preferito:

"Abbiamo cercato di usare molto il linguaggio del Nate dei videogiochi o le sue battute più famose. Ad esempio spesso nei giochi dice 'Oh crap', è una sua battuta famosa, ed è praticamente la prima battuta di Tom Holland nel nostro film. Ma ci sarà anche una scena in cui i protagonisti sono intrappolati in un pozzo e Nate dice: 'Well, well, well', che è un altro omaggio ai videogiochi. E' il mio easter-egg preferito a dire la verità, tra i tanti che troverete nel film."

Vi ricordiamo che Uncharted, con Tom Holland, Mark Wahlberg e Antonio Banderas, arriverà nelle sale cinematografiche italiane da domani 17 febbraio. Per altri approfondimenti scoprite il punteggio Rotten Tomatoes di Uncharted, pubblicato nelle scorse ore dopo la prima infornata di recensioni della critica.