Uncharted, Ruben Fleischer è la prima scelta per sostituire Travis Knight alla regia

Secondo quanto riportato da Deadline, Travis Knight ha definitivamente abbandonato la regia del film su Uncharted per via degli impegni di Tom Holland con il prossimo capitolo di Spider-Man. Per sostituirlo, Sony Pictures sta pensando soprattutto a Ruben Fleischer, regista di Benvenuti a Zombieland e Venom.

Fleischer, che ha recentemente collaborato con lo studio per Zombieland: Doppio colpo, sarebbe il settimo regista a prendere le redini del progetto dopo David O. Russell, Neil Burger, Seth Gordon, Shawn Levy, Dan Tratchtenberg e appunto Knight.

Basato sulla celebre saga videoludica sviluppata da Naughty Dog e pubblicata su PlayStation, il film vedrà Holland nei panni di un giovane Nathan Drake. Lo script del film è stata scritto da Rafe Judkins insieme a Art Marcum & Matt Holloway, duo di sceneggiatori che ha lavorato all'Iron Man di Jon Favreau. Per quanto riguarda il cast, è confermata la presenza di Mark Wahlberg nel ruolo di Victor Sullivan.

A meno di ulteriori sorprese, Uncharted sarà la prima pellicola realizzata da PlayStation Production, nuova etichetta creata da Sony per trasporre su grande schermo i suoi più importanti brand videoludici. Nel report di Deadline non è però presente alcun riferimento alla data di uscita, che al momento resta fissata al 18 dicembre 2020.