Uncharted: riprese imminenti, Ruben Fleischer prossimo alla regia

Dopo aver accolto lo slittamento della data d'uscita del film - da dicembre 2020 a marzo 2021 - ora apprendiamo che le riprese di Uncharted cominceranno a breve, nel mese di marzo, dividendosi tra Berlino e la Spagna. Inoltre Sony dopo aver valutato diverse opzioni per la regia, ha scelto di affidarsi al lavoro di Ruben Fleischer.

Fleischer negli anni si è distinto per aver diretto film come Zombieland - sia il primo film che il recente sequel, Doppio colpo - e Venom, con protagonista Tom Hardy. Sony e Fleischer sono alle battute finali delle trattative e sarà proprio lui a guidare il progetto da dietro la macchina da presa.

Un nuovo nome dopo l'addio di Travis Knight a causa di conflitti di programmazione. Uncharted vedrà Tom Holland nel ruolo iconico di Nathan Drake, un carismatico cacciatore di tesori che viaggia attraverso il mondo per scoprire vari misteri storici, affiancato da Mark Wahlberg nel ruolo del suo mentore, Sully.



Sony Pictures attualmente è alla ricerca del personaggio femminile, con il casting che sarà probabilmente concluso nel mese di febbraio, considerando l'inizio delle riprese previsto per marzo. Tom Holland è stato confermato in quanto Peter Parker nel Marvel Cinematic Universe, dopo la trattativa che ha visto coinvolte Sony e Marvel/Disney per il proseguo del personaggio all'interno del franchise. Tuttavia potremmo vedere Parker anche nel prossimo film su Venom, con Tom Hardy nel ruolo di Eddie Brock.

Ruben Fleischer era la prima scelta per il ruolo di regista già da tempo e ora pare che la cosa stia realmente per concretizzarsi.