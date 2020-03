Uncharted rinviato ancora una volta: la maledizione continua

Come vi abbiamo riportato in mattinata, la Sony Pictures ha rinviato tutti i suoi film estivi al 2021, spostando di conseguenza anche la data di uscita del live-action di Uncharted.

La data di uscita prevista per il 5 marzo 2021 è stata sostituita adesso con una fissata all'8 dicembre 2021, alla luce del fatto che la produzione non è stata ancora in grado di cominciare a causa del blocco totale dovuto al Coronavirus.

Il film Uncharted ha avuto una storia di sviluppo piuttosto lunga, quasi maledetta: il primo regista associato al progetto fu addirittura David O. Russell nel 2010, con Mark Wahlberg scelto per interpretare il protagonista Nathan Drake. Quando Russell ha abbandonato la produzione nel 2011, Neil Burger (Limitless) è salito a bordo e ha iniziato a riscrivere la sceneggiatura; ma Burger ha lasciato il progetto nel 2012, sostituito nel 2014 da Seth Gordon (Baywatch), che a sua volta ha ceduto il posto nel 2016 a Joe Carnahan (The Grey), che fu assunto per scrivere la sceneggiatura e Shawn Levy (Night at the Museum), scelto invece per la regia.

Successivamente anche Levy lasciò la produzione, e nel 2019 fu rimpiazzato da Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane), mentre Wahlberg, ormai troppo maturo per vestire i panni di Drake, è passato in quelli del suo mentore Victor Sullivan, con Tom Holland assunto per la parte del protagonista.

Trachtenberg ha poi lasciato a causa di differenze creative nell'agosto 2019, sostituito a settembre 2019 da Travis Knight: tuttavia il suo mandato è durato solo pochi mesi e, dato che fu sostituito anche lui, questa volta - si spera l'ultima - da Ruben Fleischer. Nel film ci saranno anche Antonio Banderas (Pain and Glory), Sophia Ali (Truth or Dare) e Tati Gabrielle (Chilling Adventures of Sabrina) in ruoli attualmente sconosciuti.