Uncharted, il regista parla delle scene post-credit: 'Ecco perché le abbiamo inserite'

Uncharted nasconde due scene post credit, che adesso in una recente intervista promozionale il regista Ruben Fleisher ha analizzato nel dettaglio spiegando il motivo del loro inserimento alla fine del film con Tom Holland.

A proposito della prima scena post-credit, che rivela che Sam Drake è ancora vivo, il regista ha osservato: "Per me era veramente importante mostrare al pubblico che Sam fosse vivo alla fine di questo film, perché nel franchise di videogiochi è un personaggio che fa parte dell'avventura." Per lo più, ha detto il regista, non voleva dover ricorrere a dei 'trucchi' di resurrezione in un possibile sequel. "Se avessimo rivelato in un altro episodio che in realtà era sempre stato vivo fin dall'inizio, sarebbe stato sleale nei confronti del pubblico. Quindi ho pensato che fosse importante che il pubblico ottenesse questa informazione, anche se Nate non sa che Sam è ancora vivo."

Per quanto riguarda la seconda scena post-credit, invece, Fleisher ha detto: "Ora Sully ha ottenuto i suoi caratteristici baffi: era una sorta di risposta ai fan del videogioco, volevamo che sapessero che non avevamo rasato Mark Wahlberg per far loro un dispetto, ma per permettere al personaggio di evolversi e arrivare ai suoi iconici baffi. Ma a parte questo, volevo assicurarmi che il pubblico sapesse che quella di Nathan e Sully è una squadra destinata ad avere nuove avventure: vederli in un altro luogo esotico dopo il finale in cui volano letteralmente via verso il tramonto, fornisce una sorta di cliffhanger: volevo lasciare il pubblico in una situazione in cui nessuno sa cosa accadrà ai due protagonisti”.

Ricordiamo che Uncharted è in programmazione al cinema in Italia.