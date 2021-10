Uncharted, il regista 'è un film sia per i fan del gioco sia per chi non lo conosce'

Oggi è stato pubblicato il trailer di Uncharted, il film tratto dagli omonimi videogiochi che vedrà Tom Holland nei panni di Nathan Drake e Mark Wahlberg nei panni di Sully. Il regista Ruben Fleischer ha colto l'occasione per fare qualche commento al riguardo, affermando di aver realizzato il film sia per i fan del gioco sia per chi non lo conosce.

Come affermato anche dal co-presidente di Naughty Dog, Neil Druckmann, il film avrà scene divertenti e d'azione, e sarà in grado di intrattenere in modo efficace chiunque. Il trailer stesso offre uno sguardo sulle ambientazioni e sui personaggi, ma anche su tutta l'azione che ci potremo aspettare di vedere.

L'atmosfera che vediamo nella clip è sicuramente il primo elemento che salta all'occhio. Sembra che gran parte di ciò che è stato mostrato al CinemaCon di Agosto sia entrato nel trailer, e la sequenza dell'aereo da carico funge sicuramente da fulcro di questo primo "assaggio". Tutto questo, ovviamente, ha fatto molto discutere i fan, che si sono divisi in merito dopo il primo sguardo al trailer. Se vi interessa conoscere meglio la questione, vi invitiamo a seguire il nostro commento al trailer di Uncharted.

Intanto, mentre i fan si chiedono se il fatto che il film sia un prodotto pensato per tutti sia una cosa positiva o meno, vi ricordiamo che Uncharted uscirà nelle sale italiane nel Febbraio 2022.