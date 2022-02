Uncharted, dietro le quinte della scena subacquea con il regista Ruben Fleisher

Dopo aver discusso le due scene post credit di Uncharted, il regista Ruben Fleisher in una nuova intervista promozionale ha raccontato qualche aneddoto circa la realizzazione della scena subacquea con Tom Holland e Sophia Ali.

Ad un certo punto del film c'è una scena subacquea che coinvolge Nathan Drake (Holland) e Chloe (Ali), scena che vede entrambi i personaggi sott'acqua per un considerevole lasso di tempo. Secondo il regista, si è trattato di una sequenza particolarmente 'snervante' da realizzare:

"Ci sono un paio di aneddoti degni di nota riguardo a questa sequenza. Non avevo mai realizzato qualcosa del genere prima d'ora. Avevo già girato delle sequenze con l'acqua in passato, ma mai in questo modo, con un intero set che si riempie lentamente d'acqua. Dal punto di vista della sicurezza non abbiamo costruito un set per riempirlo d'acqua, ma una vasca gigante già piena d'acqua, con cineprese fissate sul set. Quindi siamo stati noi a scendere nell'acqua e non il livello dell'acqua a salire: quello è un effetto ottico. In sostanza era l'intero set che veniva calato nell'acqua, dando l'impressione che invece fosse l'acqua a salire. E poi, una volta che la ripresa era finita, il set veniva tirato su e si ricominciava dall'inizio. E' stata una cosa super creativa, ma certamente dispendiosa in termini di tempo."

Il regista ha continuato: "E' divertente fare sequenze del genere ma, allo stesso tempo, è sempre un po' snervante quando devi mettere degli attori in pericolo. Voglio dire, Tom e Sophia sono stati letteralmente sott'acqua e hanno dovuto trattenere il respiro per molto tempo. Il set è pieno di addetti alla sicurezza con tute subacquee, ovviamente, che circondano gli attori con bombole d'ossigeno aggiuntive. Fortunatamente, però, sia Tom che Sophia sono davvero forti a livello fisico. E la capacità polmonare di Sophia è a dir poco pazzesca. Penso che sia stata in grado di rimanere sott'acqua più a lungo di Tom. Il che, naturalmente, facilita le cose in queste situazioni."

