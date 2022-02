Uncharted, quando esce il sequel del film con Tom Holland?

Il film è arrivato al cinema solo da qualche giorno, ma tutti già si chiedono se ci sarà un sequel di Uncharted. La Sony non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito, ma le parole del regista Ruben Fleischer farebbero ben sperare. Ma quando potrebbe uscire il secondo capitolo?

Fleischer ha dichiarato di voler ricreare la scena dell'inseguimento in auto tratta da Uncharted 4 Fine di Un Ladro in futuro, confermando che la volontà di dare vita ad un capitolo 2 ci sarebbe. Ma non finisce qui, perché secondo alcune indiscrezioni la Sony aspetterà di vedere i risultati al botteghino ottenuti dal film per annunciare un eventuale sequel. Un metro di giudizio che porterebbe quasi sicuramente ad una conferma, considerando il successo raccolto da Uncharted al box office in questi primi giorni.

Dunque, per quanto riguard al'uscita tutto dipende da quando verrà confermato, ma sembra che Uncharted 2 arriverà prima del previsto. Fleischer, infatti, è pronto a lavorarci ancora e ha già delle idee, e il probabile successo del film porterà la Sony ad accelerare i lavori. La possibilità è che il sequel arrivi in sala già a partire dalla primavera del 2024, a meno che non ci siano ritardi dovuti a cause di forza maggiore, come è accaduto nel caso del primo film. Ovviamente tutti si augurano che non sia questo il caso. Restiamo in attesa.