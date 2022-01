Uncharted: pubblicato un nuovo spot per il film con Tom Holland e Mark Wahlberg

Dopo il nuovo poster ufficiale di Uncharted, nella notte italiana l'adattamento cinematografico del celebre videogame Playstation si è mostrato in uno spot televisivo inedito.

Sebbene questo nuovo spot televisivo non contenga molti nuovi filmati tratti dal film, il marketing della Sony continua a mostrare la chimica tra Tom Holland e Mark Wahlberg, che nei panni di Nathan Drake e Victor Sully saranno al centro della narrazione. Il filmato dura circa trenta secondi, e gran parte delle scene incluse comprende immagini tratte dal secondo trailer ufficiale di Uncharted. In particolare, questo spot televisivo cerca di concentrarsi maggiormente su alcuni degli aspetti da commedia del film.

Ricordiamo che Uncharted uscirà nei cinema il mese prossimo, dal 18 febbraio. Il film racconterà la storia di origini del giovane e brillante Nathan Drake, impegnato nella sua prima avventura come cacciatore di tesori insieme al mentore e amico fedele Victor "Sully" Sullivan: ambientata in giro per il mondo, la storia li vede alla ricerca del 'più grande tesoro della storia' mentre alcuni indizi potrebbero portarli sulla strada per scoprire il mistero del fratello di Nathan, scomparso anni prima.

Se state cercando un modo di ingannare l'attesa prima del debutto del film nelle sale, vi ricordiamo che la nuova versione PS5 di Uncharted 4 e Uncharted: The Lost Legacy verrà lanciata la prossima settimana il 28 gennaio tramite un nuovo bundle noto come Uncharted: Legacy of Thieves Collection.

Quali sono le vostre aspettative per il blockbuster d'avventura della Sony Pictures? Ditecelo nella sezione dei commenti.