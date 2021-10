Uncharted, pronti per il trailer? Ecco quando uscirà il filmato ufficiale con Tom Holland

Tom Holland ha già dominato il 2021 in fatto di materiale promozionale con l'uscita del trailer di Spiderman No Way Home, ma il giovane attore britannico ha ancora un asso nella manica da svelare ai suoi fan: il trailer di Uncharted, adattamento cinematografico del celebre videogame Playstation.

Uncharted è stato mostrato al CinemaCon la scorsa estate durante la presentazione della Sony Pictures, ma da allora non si hanno avuto grossi aggiornamenti: ora, secondo diversi organi dei cugini della stampa d'oltreoceano, che si sono rifatti alle indiscrezioni del celebre e quotato scooper Daniel "DanielIRPK" Richtman, Sony Pictures rilascerà il primo trailer di Uncharted questo giovedì 21 ottobre. Certo, come al solito i fan che stanno aspettando con ansia le prime immagini del misterioso film non dovrebbero prendere queste informazioni alla lettera, poiché Sony non ha ancora annunciato alcuna informazione ufficiale in merito. Tuttavia, con il film in uscita tra pochi mesi, un trailer in questo periodo avrebbe più che senso.

Il successo del trailer dell'altro blockbuster Sony con protagonista Tom Holland, l'imminente Spider-Man: No Way Home di Marvel Studios/Sony, ha probabilmente influenzato il modo in cui la major si approccerà alla promozione di Uncharted. Ora che parte del clamore che ha circondato l'attesa e l'uscita del primo trailer di No Way Home è leggermente diminuito, Sony potrebbe sfruttare lo slancio acquisito dal nome di Tom Holland prendendo per offrire un first look ad Uncharted, prima di pubblicare il secondo trailer di No Way Home previsto per la fine di ottobre e l'inizio di novembre.

Insomma, è sicuramente un grande momento per essere fan di Tom Holland: rimanete con noi per tutti gli aggiornamenti del caso.