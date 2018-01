Uncharted, il produttore di Agents of S.H.I.E.L.D. riscriverà la sceneggiatura del film

Nonostante la trasposizione cinematografica di Uncharted abbia finalmente trovato dopo quasi un decennio di rimandi un regista e un attore protagonista in, a quanto pare la sceneggiatura del film firmata dasubirà una riscrittura praticamente totale.

A rivelarlo ai microfoni di Deadline è stato il produttore del film, Charles Roven, rivelando che il compito di riscrivere la sceneggiatura dell'attesissimo progetto spetterà a Rafe Judkis, conosciuto soprattutto per il suo lavoro di supervising producer nella serie Agents of S.H.I.E.L.D.



Queste le parole di Roven: "Abbiamo creato una storia di origini davvero meravigliosa, basato comunque sulla serie di videogiochi Uncharted. Non ha luogo in alcune periodo di tempo mostrato nei vari videogiochi della serie, perché mostra Nathan e Sully molto più giovani rispetto a come abbiamo imparato a conoscerli. È una storia di origini che evolve al di fuori del gioco ma non si allontana dal gioco. Shawn Levy è confermato alla regia e Rafe Judkis, giovane scrittore, si sta attualmente occupando della stesura della sceneggiatura".



Nella sostanza viene confermato un nuovo sceneggiatore a bordo del progetto che avrà il compito di sviluppare una storia di origini legate ovviamente alla lore di Uncharted ma slegata completamente da ogni titolo della serie uscito finora, così da mostrare retroscena ancora sconosciuti su Nathan e Sully.